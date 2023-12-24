Концерн сообщил, что начнёт производство своих перспективных танков Panther kf51 именно в Киеве

Немецкий концерн Rheinmetall планирует не только поставлять Вооруженным Силам Украины боевые изделия, но и развернуть свою производственную деятельность на украинской территории. В октябре этого года в столице Украины был основан совместный промышленный комплекс Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC, который будет заниматься производством необходимой военной техники на Украине.

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В качестве первого шага планируется осуществить ремонт и техническое обслуживание боевых машин, а затем начать выпуск таких бронированных транспортных средств, как БТР Fuchs Fox, БМП Lynx и танк ОБТ Panther. Цель Rheinmetall заключается в том, чтобы превратить Украину в эффективного партнера, возродить ее прежний мощный оборонный сектор и обеспечить страну стратегической автономией.

Особое внимание привлекает упоминание о будущем танке KF51 Panther, который Rheinmetall представляет как "самый передовой танк в мире". Учитывая, что данный танк все еще находится в стадии разработки и его перспективы относительно неясны, обещание развернуть производство этого танка на украинской территории можно рассматривать как политический жест, адресованный администрации Зеленского и населению страны.

Большой интерес вызывают также планы создания сервисного центра. Недавно такое же решение приняла компания BAE Systems, планируя организовать на украинской территории ремонт и обслуживание поставляемых из Британии гаубиц и самоходных артиллерийских установок. Видимо, имеющаяся логистическая система западного происхождения, предусматривающая вывоз поврежденной техники за пределы Украины для ремонта, испытывает трудности.

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Возможно, возникла потребность в создании новых специализированных сервисных центров прямо на территории Украины, где каждый центр будет заниматься ремонтом определенного типа техники. Однако такая концентрация производственных мощностей может играть в пользу российских войск.