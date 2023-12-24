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Zelikman
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
Тяжелая ракета-носитель разработана специально для миссий в высокоорбитальном и межпланетном космическом пространстве

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  Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос», первая тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5» в ближайшее время пройдёт летно-конструкторские испытания на космодроме «Восточный».

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  Запуск «Ангары-А5» на космодроме «Восточный» стал значимым событием для всей отечественной космической индустрии. Эта тяжелая ракета-носитель разработана специально для миссий в высокоорбитальном и межпланетном космическом пространстве. Ее главной особенностью является возможность доставлять на орбиту до 35 тонн полезного груза, что делает ее одной из самых мощных ракет в мире.

  Испытания на космодроме «Восточный» позволят проверить работу всех систем и механизмов «Ангары-А5». Команда специалистов госкорпорации «Роскосмос» в тесном сотрудничестве с разработчиками и производителями ракеты будет контролировать ее полет и собирать данные для дальнейшего совершенствования.

  «Ангара-А5» станет частью нового поколения российских ракет-носителей, заменив устаревшие модели, используемые в настоящее время. Ее создание является значимым шагом в развитии национальной космической индустрии и способствует повышению автономности России в запусках космических объектов.

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  Государственная корпорация «Роскосмос» твердо уверена, что успешные испытания «Ангары-А5» станут важным этапом на пути к формированию новой космической стратегии России. Эта ракета-носитель даст возможность для развития многочисленных космических проектов, включая запуск космических аппаратов и грузоперевозки на орбиту.

#россия #технологии #космос #роскосмос #ракета-носитель #ангара-а5
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