Производитель 12VHPWR переходников настоятельно рекомендует не использовать угловые адаптеры в своих системах

Компания Cablemod настоятельно рекомендует всем пользователям угловых адаптеров незамедлительно перестать их использовать. Кроме того, рекомендуется не трогать адаптер во время работы системы и давать ей время остыть перед продолжением работы.

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Производитель кабелей обещает в скором времени разослать официальное уведомление, содержащее полную информацию о причинах отзыва продукции в целях обеспечения безопасности. Люди, которых затронул неисправный угловой адаптер V1.0 или V1.1, могут обратиться за помощью в компанию CableMod.

Западные средства массовой информации сообщают, что CableMod использует NorthridgeFix, специализированную мастерскую по ремонту сломанных RTX 4090. Ежемесячно фирма принимает около 100 поврежденных RTX 4090 из-за неисправного соединения разъема 12VHPWR.

В октябре 2022 года Nvidia выпустила графический процессор GeForce RTX 4090 по рекомендованной розничной цене в 1599 долларов. Однако, вскоре стало известно о проблемах. Несколько организаций, включая специальную группу PCI-SIG и компанию CableMod, предупредили о том, что новый разъем 12VHPWR может сильно нагреваться в определенных ситуациях. Но Nvidia уверяла, что все недостатки были устранены перед выпуском.

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Однако, эта проблема стала намного распространеннее, чем сообщалось изначально. Через несколько месяцев после запуска продукции, Nvidia признала, что у клиентов возникли проблемы из-за неполного подключения разъема питания.