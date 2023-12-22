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Zelikman
Иран начнёт производство транспортного самолета Simorgh, разработанного на основе Ан-140
Любопытно, что Ан-140 являлся региональным пассажирским самолетом Украины

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  Иран объявил о запуске производства транспортного самолета Simorgh, который был разработан на основе украинского регионального пассажирского самолета Ан-140, сообщает глава Иранской организации гражданской авиации, Мохаммад Мохаммади-бахш.

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  Издание Defence24 отметило, что у Ирана до недавнего времени были хорошие отношения с Украиной, поэтому использование Ан-140 как базы для нового самолета не должно вызывать удивления. Прототип Simorgh уже совершил свой первый полет в июне этого года. Начало серийного производства станет следующим важным этапом программы. Производство будет осуществляться на авиационных заводах HESA, которые известны своим участием в создании местных модификаций американского легкого истребителя F-5 Tiger, а также учебно-тренировочных самолетов и самолета 6-го поколения F313 Qaher, однако, его существование вызывает сомнения у западных экспертов.

  Иран много лет назад приобрел лицензию на производство Ан-140 с целью строительства более десяти бортов в год, чтобы приобрести около 100 экземпляров всего. Модели под названием IrAn-140 планировались как гражданские пассажирские самолеты, а также были разработана транспортная версия под названием IrAn-140Т и морской патрульный самолёт IrAn-140MP. Первые образцы начали коммерческий полет в 2011 году, но крушение IrAn-140 в 2014 году сбросило программу на тормоза. На данный момент было произведено только около 10 самолетов IrAn-140.

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  Издание отмечает, что судя по всему, программа возобновляется, и если иранцам удастся перейти на использование собственных или российских комплектующих, то Simorgh может иметь большие перспективы.
Simorgh может быть использован в качестве военно-транспортного самолета не только иранской армией, но и другими государствами, связанными с Ираном и Россией. Этот самолет может стать важным игроком в классе легких военно-транспортных самолетов, его грузоподъемность отличается всего на одну тонну от популярного Airbus CN-235.

#россия #украина #авиация #иран #simorgh #ан-140
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