В экономических отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем продолжает нарастать напряжение

В свете возрастающей конкуренции с США и другими западными странами в мировом рынке стратегических сырьевых поставок, Китай принял решение о прекращении экспорта определенных редкоземельных технологий.

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Согласно документу Министерства торговли, Китай включил технологии производства редкоземельных металлов и магнитов в список товаров, запрещенных к экспорту. Такое решение было принято в целях сокращения зависимости геополитических конкурентов Пекина от китайского материала.

Прошедшие 30 лет свидетельствуют об установлении Китаем доминирующей роли в добыче и переработке редкоземельных элементов, востребованных в различных областях, начиная от ветряных турбин и заканчивая военной техникой и электромобилями. Новые правила не воздействуют на поставки самих редкоземельных продуктов, однако, могут подорвать развитие этой отрасли за пределами Китая.

В рамках предпринимаемых США усилиях по сокращению контроля Китая над потоками полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы, были введены правила, направленные на увеличение поставок данных ресурсов внутри страны или из союзных государств. В ответ на это, Китай также ограничил экспорт галлия, германия и графита.

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До недавнего времени на территории, вне Китая, практически не было заводов по переработке редкоземельных элементов. Это привело к тому, что китайские компании и исследователи приобрели значительное технологическое и практическое преимущество в добыче и переработке редкоземельных элементов, тогда как опыт других стран сократился.