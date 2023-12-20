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Zelikman
Сообщается, что ремонтные работы над десантным кораблём "Александр Шабалин" завершились
В скором времени корабль пройдёт заключительные испытания и вновь вернётся в строй

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  Сообщается, что мощный корабль десанта "Александр Шабалин" созданный по проекту 775 готов покинуть доки и пройти испытания. Кронштадтский морской завод успешно завершил работы по швартованию корабля в соответствии с графиком. После заводских тестов, "Александр Шабалин" вернется в строй Балтийского флота. Официальной информации о точной дате передачи корабля флоту пока нет, но ранее ожидалось, что это произойдет в ноябре текущего года.

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  На данный момент "Александр Шабалин" все еще находится на Кронштадтском морском заводе, где прошел капитальный ремонт с модернизацией. Конкретные детали работ, проведенных на корабле, пока не сообщаются, однако известно, что силовая установка получила техническое восстановление. Ранее несколько раз откладывалось возвращение корабля, и по последним данным, ожидается, что он вернется только в следующем году.

  Крупный десантный корабль "Александр Шабалин" назван в честь двукратного Героя Советского Союза - контр-адмирала Александра Осиповича Шабалина. Он стал десятым из тринадцати кораблей, спущенных по проекту 775. Вход в состав Балтийского флота произошел 31 декабря 1985 года, и 12 ноября 1986 года корабль был переименован в "Александр Шабалин". В 1990 году корабль получил бортовой номер 110.

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  Судно относится к второй серии проекта 775. Его водоизмещение составляет 4080 тонн, длина - 112,5 метра, ширина - 15 метров, осадка - 3,7 метра, а максимальная скорость - 18 узлов. Корабль может преодолеть дальность в 6000 миль со скоростью 12 узлов. Экипаж включает 77 человек, включая 7 офицеров. "Александр Шабалин" способен вместить на своем борту 12 танков, 17 БМП или БТР, а также до 250 десантников.

#техника #армия #флот #корабль #десантный корабль &quot;александр шабалин&quot; #проект 775
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