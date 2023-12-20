Из-за этого возникает вопрос целесообразности дальнейшей работы над проектом

Рассматривая опыт российской Специальной Военной Операции на Украине, бундесвер стремится к модернизации противовоздушной обороны Германии.

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Главными элементами системы ПВО могут стать SLM-T, созданные немецким концерном Diehl Defense, Arrow-3 и американская Patriot PAC-3. В борьбе с беспилотными летательными аппаратами будет задействован многообещающий комплекс малой дальности LVS NNbs, над которым работают Rheinmetall, Hensoldt Sensors и Diehl Defense.

LVS NNbs будет основан на имеющихся технических решениях и будет размещен на шасси БТР Boxer, оснащенный ракетами IRIS-T и радаром Spexer для поиска и отслеживания целей.

Тем не менее, независимо от того, что новый зенитно-ракетный комплекс будет базироваться на уже существующих системах и компонентах, его стоимость резко возрастает. Согласно изданию Der Spiegel, изначально Министерство обороны Федеративной Республики Германия рассчитывало выделить €240,6 миллиона, но теперь стоимость составляет уже €1,3 млрд.

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Отмечается, что стоимость новинки возросла в 5 раз, вызывая сомнения в обоснованности такой цены. Кроме того, в компании не объяснили причины столь значительного роста затрат, заявляет Федеральный финансовый контроль. В свете этих событий немецкое издание пришло к выводам, что "программа разработки ЗРК против дронов оказалась без четкого завершения".