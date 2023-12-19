Украинская группировка постепенно вытесняются с данного участка

Российские подразделения не прекращают расширять свою контрольную зону на Артемовском участке. За последние сутки, в ходе наступательных действий, 4-я мотострелковая бригада Вооруженных Сил Российской Федерации ударила по украинским формированиям, захватив значительную часть садового товарищества "Чернобылец". На картах это Садовое Некоммерческое Товарищество часто обозначается как "Клетка".

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Продвижение российских сил простирается более чем на 1 километр в ширину и до 600-700 метров в глубину.

После разгрома украинской группировки на этом участке линии соприкосновения, российские войска продвинулись на Запад от СНТ "Чернобылец" в сторону Ивановского (Красного). Расстояние от передовых позиций российских сил до восточных окраин этого населенного пункта не превышает 1200 метров.

Ивановское рассматривается украинским командованием как опорный пункт, с которого оно намерено отбить Артемовск. Сейчас это село становится ключевым элементом обороны в Часовом Яру, к которому российские силы также приближаются с Северо-Востока, в районе населенного пункта Богдановка.

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Важно отметить, что украинское командование обещало отбить Бахмут (Артемовск) во время так называемой летней контрнаступательной операции.