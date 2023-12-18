В ходе столкновений были ликвидированы три члена формирования. Со стороны российских сил пострадавших нет

В результате жесткого столкновения с украинскими диверсантами, пограничникам из Белгородской области удалось успешно отразить атаку. В ходе этого столкновения были ликвидированы трое участников нападения, один из которых получил ранение. Следует отметить, что со стороны Российской Федерации не было никаких потерь. У диверсантов были обнаружены винтовки М4 американского производства, гранатометы и несколько взрывчаток С4.

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Как ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в районе посёлка Теребрено начался ожесточенный стрелковый бой между российскими подразделениями и украинской диверсионно-разведывательной группой. Группа состояла из восьми военнослужащих, которые проникли на территорию России через село Грабовское в Сумской области и пытались продвинуться в направлении Краснояружского района Белгородской области.

Когда украинское формирование было полностью вытеснено с территории России, Вооруженные Силы Украины произвели артиллерийский удар по селу Теребрино, выпустив более пятидесяти мин калибра 120 миллиметров и 6 мин калибра 82 миллиметра. По итогам обстрела повреждена линия электропередачи и три жилых дома. К счастью, жители не пострадали.

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Как обычно, ответственность за этот инцидент на территории Белгородской области взяли на себя экстремисты из подконтрольной украинским спецслужбам группировки под названием "Легион Свобода России" запрещённой на территории Российской Федерации организации. Данная группировка активно используется Главным Управлением Разведки Украины для совершения диверсий и террористических актов в районах приграничной России.