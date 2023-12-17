В штате Юта подтвердили, что подсудимый имеет право отказать органам в разблокировке своего телефона

Верховный суд штата Юта подтвердил решение апелляционного суда в случае "Штат против Вальдеса", что Пятая поправка позволяет подозреваемым в преступлениях отказываться предоставлять пароли от своих телефонов полиции.

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Альфонсо Вальдес был арестован по обвинению в похищении и нападении на свою бывшую подругу. При задержании у него нашли сотовый телефон и обратились в суд с запросом о просмотре его содержимого. Однако полиция не смогла разблокировать устройство, так как Вальдес отказался предоставить пароль. Полиция не смогла осуществить обыск телефона.

В суде штат аргументировал, что отказ Вальдеса и неспособность полиции разблокировать телефон подорвали одну из сторон его защиты. Ему было вынесено обвинительное решение, однако оно было отменено апелляционным судом, который пришел к выводу, что Вальдес имел право отказаться предоставить свой пароль, и что штат нарушил это право, использовав его отказ против него на суде. Судья отменил обвинительное решение и направил дело обратно в местный суд для продолжения рассмотрения.

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Верховный суд Юты также отметил, что это дело поднимает серьезные вопросы относительно того, как Пятая поправка применяется к разблокировке смартфонов правоохранительными органами. Судьи привели в пример получение судебным приказом, позволяющим принудить подозреваемого разблокировать свое устройство, таким образом избегая необходимости разглашения пароля.