За ночь Вооруженные Силы нанесли массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины

Ночью с 15 на 16 декабря российские Вооруженные Силы нанесли ракетно-дроновые удары по тыловым районам ВСУ. Взрывы были слышны в нескольких регионах на Севере Украины, от Дарницкого и Подольского районов Киева до Чернигова и Хмельницкой области.

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Сообщается о прилетах ракет по различным объектам в Киевской области, вспышки от которых были видны в Дарницком и Подольском районах столицы. По словам мэра столицы Кличко, система противовоздушной обороны успешно отработала и перехватила некоторые ракеты, но, как правило, украинская сторона зачастую преувеличивает эффективность своей противовоздушной обороны.

Взрывы также прогремели в Чернигове, где помимо ракет, долетели и боевые дроны-камикадзе «Герань-2». В результате действий Вооруженных Сил России, использовавших радиоэлектронные средства, имитирующие полет ракет, украинская противовоздушная-противоракетная оборона оказалась в заблуждении и не смогла эффективно противостоять ракетам и дронам. Сообщается об ударах по объектам системы ПВО. Российская сторона использовала преимущества своего военного арсенала и продолжает наносить удары, изощряясь в выборе целей.

Все эти действия российских войск не обошли стороной и южное направление. По некоторым данным, дроны ударили по аэродрому «Школьный» в Одессе, что свидетельствует о том, что армия стремится нанести урон украинской авиации в самом сердце южного побережья.

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Не проходит и суток, чтобы аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, предполагаемый для принятия американских истребителей F-16, не попадал под удар дронов. Российская сторона стремится вывести из строя радиолокационные станции, системы обслуживания самолетов и уничтожить всю инфраструктуру, связанную с хранением ГСМ и техническими средствами в этом регионе. Украинская авиация оказывается в затруднительном положении, с нанесением ущерба взлетно-посадочной полосе и ангарам, где хранятся материальные средства. Количество уничтоженной авиационной техники становится все более значительным.