Сеул поднял в воздух свои истребители, чтобы не допустить нарушения своего воздушного пространства

Официальные представители южнокорейского Министерства Обороны заявили, что военная авиация Китайской Народной Республики и Российской Федерации, по их мнению, вошла в идентификационный периметр противовоздушных средств обнаружения Корейской Республики. Согласно информации издания Yonhap, несколько российских и китайских военных самолётов не пересекли границы воздушного пространства государства, однако, чтобы предотвратить возможные инциденты, Южная Корея подняла в воздух свои истребители-перехватчики Военно-Воздушных Сил.

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Заявлено, что Южная Корея находится в близких союзнических отношениях с Соединёнными Штатами Америки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому их позиции относительно России и Китая могут быть недружественными. Южнокорейская сторона обеспокоена сотрудничеством Российской Федерации и Китая с родственным народом Северной Кореи.

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До этого парламент Республики Корея призывал и Москву, и Пхеньян прекратить военные связи и сотрудничество. Всё же, двойные стандарты в политике стали отличительной чертой Соединенных Штатов и их партнеров, поэтому такие заявления Сеула не удивляют. Они не способны повлиять на военно-политическое взаимодействие России с Северной Кореей, Китаем или какой-либо другой державой.