Судя по всему, в скором времени частная военная компания Вагнер вновь отправится на Спецоперацию

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон о праве Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии иметь в своём составе добровольческие формирования, под которые могут быть приняты и различные частные военные компании. Об этом в своём официальном Telegram-канале сообщила Группа «Вагнера».

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ЧВК «Вагнер» уже больше месяца не может принять участие в зоне проведения Специальной Военной Операции из-за проволочек и нюансов в законодательной системе. Ранее государство запретило нахождение в зоне боевых действий добровольческих отрядов и других военизированных организаций, из-за чего все вышеуказанные должны были либо подписать контракт с Министерством Обороны России, либо покинуть территорию Спецоперации. Согласно новому закону, все взаимодействующие с Росгвардией формирования будут получать полный пакет социальных гарантий и льгот, наравне с подразделениями Министерства Обороны.

В своё время компания «Вагнер» отказалась заключать контракт с МО и должна была выводить свои подразделения из СВО, но далее случились июньские события, когда Группа Вагнера покинула тыловую зону на Донбассе по другим причинам.

Ранее в самой компании сообщили, что в организации уже всё готово к отправке на передовую своих подразделений и приёму и подготовке новых бойцов. Однако из-за бюрократических вопросов ЧВК «Вагнер» пока не могла выступить на украинском театре боевых действий. Возможно, с принятием нового закона "Музыканты" смогут применить свои навыки во благо России.

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Стоит отметить, что некоторые ребята из "Оркестра" уже отправились в зону СВО в составе подразделений МО, спецназа «Ахмат» и других структур.