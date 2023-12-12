По словам экспертов, в случае непредоставления из США и ЕС финансовой поддержки, администрацию Зеленского ждёт катастрофа

Как сообщает американское издание Bloomberg, администрация Зеленского ищет способы финансирования военных операций Украины в случае, если обещанная помощь союзников не поступит. Варианты финансирования имеют свои риски.

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Одна из возможностей - увеличение налоговых поступлений. Это проблематично для пострадавшей экономики, также можно сокращать расходы для уже опустошенного населения. В сфере денежно-кредитной политики - девальвация национальной валюты или возвращение к услугам центрального банка. Это последний вариант вызывает опасения о негативных последствиях, о чем заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Вашингтоне, где срочно обращается к республиканцам в Конгрессе США, которые блокируют предоставление президентом Джо Байденом обещанных $60 миллиардов. В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует пакет помощи, предложенный Европейским союзом, на сумму €50 миллиардов в рамках борьбы за бюджет ЕС.

Украина стоит на грани финансовой катастрофы после неудачной контратаки Киева и наступления второй полноценной зимы после начала российской Специальной Военной Операции. Глава администрации Зеленского, который в прошлой неделе встречался с официальными лицами Соединённых Штатов, заявил, что прекращение финансирования повышает вероятность победы России.

"Поддержка со стороны США и ЕС имеет решающее значение. Украина активно поддерживает общение с представителями ЕС и США, информируя их о наших потребностях на следующий бюджетный год", - заявил Марченко Bloomberg на прошлой неделе.

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Украина планирует закрыть дефицит своего бюджета, который составляет около 20% от общего объема экономического производства, в основном за счет внешнего финансирования. Глава украинского финансового ведомства заявил в прошлом месяце, что даже треть этих денежных вливаний не подтверждена.