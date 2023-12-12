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Американский министр торговли Джина Раймондо заявила, что Соединенные Штаты изучают три новых ускорителя искусственного интеллекта, которые разрабатывает компания Nvidia для Китая. Ранее в этом месяце она заявила о намерении ограничить поставки любых новых чипов, которые предоставляют Китаю возможность развития искусственного интеллекта.
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"Мы изучаем все спецификации каждого нового чипа, чтобы убедиться, что он не нарушает экспортный контроль", - сказала она в интервью Bloomberg News.
Джина Раймондо отметила, что у нее с компанией Nvidia тесные рабочие отношения, они регулярно общаются и делятся информацией. Компания Nvidia, основанная в Санта-Кларе, Калифорния, в настоящее время разрабатывает чипы для Китая, поскольку Соединенные Штаты ужесточили экспортный контроль на полупроводники, которые ранее поставлялись в Китай. Новые процессоры, разработанные компанией, соответствуют более строгим правилам.
В ответ на заявления Джины Раймондо компания Nvidia заявила, что тесно сотрудничает с правительством Соединенных Штатов в соответствии с его четкими инструкциями и стремится предложить клиентам по всему миру совместимые решения для центров обработки данных. Напомним, что ранее этого месяца Раймондо предупредила компанию Nvidia о возможности дальнейшего ужесточения контроля со стороны Соединенных Штатов для предотвращения передачи новых технологий, которые могут дать Китаю преимущество.
"Если вы измените конструкцию так, чтобы обходить определенное ограничение, позволяющее им разрабатывать искусственный интеллект, я мгновенно введу контроль над такими чипами", - сказала она на Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии.