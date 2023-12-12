Штаты тщательно следят за тем, чтобы высокопроизводительные продукты от Nvidia, развивающие технологии искусственного интеллекта, не попадали в китайские компании

Американский министр торговли Джина Раймондо заявила, что Соединенные Штаты изучают три новых ускорителя искусственного интеллекта, которые разрабатывает компания Nvidia для Китая. Ранее в этом месяце она заявила о намерении ограничить поставки любых новых чипов, которые предоставляют Китаю возможность развития искусственного интеллекта.

реклама

"Мы изучаем все спецификации каждого нового чипа, чтобы убедиться, что он не нарушает экспортный контроль", - сказала она в интервью Bloomberg News.

Джина Раймондо отметила, что у нее с компанией Nvidia тесные рабочие отношения, они регулярно общаются и делятся информацией. Компания Nvidia, основанная в Санта-Кларе, Калифорния, в настоящее время разрабатывает чипы для Китая, поскольку Соединенные Штаты ужесточили экспортный контроль на полупроводники, которые ранее поставлялись в Китай. Новые процессоры, разработанные компанией, соответствуют более строгим правилам.

В ответ на заявления Джины Раймондо компания Nvidia заявила, что тесно сотрудничает с правительством Соединенных Штатов в соответствии с его четкими инструкциями и стремится предложить клиентам по всему миру совместимые решения для центров обработки данных. Напомним, что ранее этого месяца Раймондо предупредила компанию Nvidia о возможности дальнейшего ужесточения контроля со стороны Соединенных Штатов для предотвращения передачи новых технологий, которые могут дать Китаю преимущество.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

"Если вы измените конструкцию так, чтобы обходить определенное ограничение, позволяющее им разрабатывать искусственный интеллект, я мгновенно введу контроль над такими чипами", - сказала она на Форуме национальной обороны Рейгана в Калифорнии.