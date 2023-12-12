Компания Presto Automation, представляющая услуги ИИ, использует труд своих агентов в 70% случаев

Presto Automation, компания, которая считает себя одним из ведущих поставщиков технологий автоматизации труда в отрасли, раскрыла в своем отчете SEC, что около 75% ее заказов обрабатываются внешними агентами, работающими в различных регионах, включая Филиппины.

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Ранее Presto заявляла, что 95% заказов, полученных ее чат-ботами, обрабатываются без человеческого вмешательства. Presto Automation предлагает свой продукт Presto Voice для приема заказов в нескольких фаст-фудах США, включая Carl's Jr., Hardee's, Del Taco и Checkers, обещая повысить прибыльность компаний через сокращение расходов на рабочую силу.

Из документов SEC видно, что 70% заказов, принятых через Presto Voice, требуют человеческого вмешательства. Компания стремится снизить этот показатель до 30% или ниже, поскольку внедрение инструмента будет расширяться. Кроме того, внешние сотрудники также помогают обучать систему.

По информации Bloomberg, Presto Automation получила уведомление от SEC о проведении расследования в связи с раскрытием информации о ее технологии искусственного интеллекта. Природа расследования неизвестна.

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Это не первый случай, когда компания замалчивает насколько значимо человеческое вмешательство в ее продуктах искусственного интеллекта. Приложение Nate, которое обещало использовать искусственный интеллект для автоматического заполнения информации о клиентах по цене 1 доллара за транзакцию, часто полагалось на работников на Филиппинах. Также был разработан инструмент искусственного интеллекта для автоматизации разработки приложений, который, как выяснилось, в основном зависел от усилий человеческих инженеров.