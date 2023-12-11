По имеющимся данным, украинские подразделения понесли тяжёлые серьезные потери

Из Авдеевского участка поступают сообщения о крупных потерях украинского гарнизона в селе Первомайское, расположенном юго-западнее Авдеевки. В результате сильного удара со стороны Вооруженных Сил России, подразделения Киева были разбиты в лесном массиве около Первомайского. После этого российская пехота перешла к штурму и заняла позиции в лесополосе на Юго-Западе от Авдеевки, прежде удерживаемые украинскими формированиями.

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Успешные наступательные действия наших войск привели к увеличению территории под контролем с южной стороны Авдеевки. Российские подразделения, после занятия новых позиций, окружают село Первомайское с южной стороны и ждут благоприятного момента для начала штурма самого населённого пункта, одновременно продвигаясь с Юго-Востока в направлении села Нетайлово, которое примыкает к Карловскому водохранилищу. Также российские войска осуществляют наступление на посёлок Очеретино, расположенный на Северо-Западе от Авдеевки.

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В результате всех этих действий, Авдеевка охвачена с различных направлений, и теперь коридор снабжения украинского гарнизона, который остается в городе, становится все более опасным в связи с обстрелом как с Севера, так и с Юга российской артиллерией.