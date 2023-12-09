Американская сторона считает неприемлемой остановку боевых действий в Палестине

США применили свое вето в отношении резолюции Совета Безопасности ООН, которая призывала к прекращению огня в Газе. Они отвергли последние попытки арабских лидеров закончить войну на Ближнем Востоке.

реклама

США выступили единственной страной из 15-ти членов Совета, проголосовавшей против резолюции. Считая, что такая резолюция не приведет к миру. Вместе с тем, Великобритания воздержалась от голосования, в то время как 13 стран проголосовали "За". Эта резолюция была предложена Объединенными Арабскими Эмиратами после призыва Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к действиям Совета Безопасности. Более 100 стран выступили соавторами данного предложения, что свидетельствует о растущей оппозиции военной кампании Израиля в Газе.

Администрация президента Байдена также выразила оговорки относительно высокого числа гражданских жертв, но отстаивает право Израиля на войну против ХАМАСа. В день голосования официальные представители Саудовской Аравии, Катара, Египта, Иордании, Турции и палестинских территорий выразили поддержку резолюции о прекращении огня во время своего визита в Вашингтон. Это был последний этап тура постоянных членов Совета Безопасности, начавшийся в Пекине в прошлом месяце.

Наложение вето на резолюцию поддерживает Израиль, согласно аргументам президента Джо Байдена о том, что США не могут пренебрегать угрозой со стороны ХАМАСа, потому что они являются близкими союзниками. Однако, это решение также оттолкнуло многих союзников и прогрессивных демократов внутри страны.

Если бы США воздержались от голосования, это успокоило бы арабский мир, но могло бы усугубить напряженность в отношениях с Израилем и ослабить влияние США на планирование военной операции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.



"На фоне серьезных предупреждений Генерального секретаря, призывов гуманитарных организаций, мирового общественного мнения этот совет становится все более изолированным", - заявил после голосования заместитель посла Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Абушахаб.

рекомендации MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Поддерживающие резолюцию ОАЭ и другие страны заявили, что ответ Израиля, превысивший 17 000 жертв по данным ХАМАС, был чрезмерным и вызвал гуманитарный кризис для палестинцев, оставшихся в Газе.