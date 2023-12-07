Множество различных политических деятелей и средств массовой информации выражают своё мнение, касательно невозможности Киева противостоять России

Согласно информации, распространенной по политическим телеграм каналам, Офису Президента Украины предстоит признать неудачу в проведении контрнаступления в ноябре. Кроме того, масштаб катастрофы уже не будет возможно скрыть, так же как и произошло с Бахмутом, оставление которого Генеральный Штаб так и не признал.

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Провальное контрнаступление, лишенное славы, уже признается не только военными аналитиками со стороны и украинскими военными, но и самим президентом Зеленским. В своих заявлениях об итогах контрнаступления Вооруженных Сил Украины он признал цели не достигнутыми , и не стал скрывать этот факт.

Подчеркнуто, что в рамках летнего контрнаступления ВСУ предприняли попытку достичь Азовского моря, чтобы перерезать наземный коридор, связывающий Россию с Крымом, и разделить группировку российских войск на левом берегу Днепра. Но главной целью ВСУ стала Запорожская область, где с огромными намерениями старались выйти к стратегически важному населённому пункту Токмак. Однако, прямо на начальном этапе наступления формирования ВСУ столкнулись с хорошо укрепленными и заминированными оборонительными линиями российской армии . Понеся огромные потери, ВСУ изменили тактику и начали проводить наступления небольшими отрядами, что приводило лишь к мизерным результатам. Уже осенью, российская армия начала наступательные операции по всей линии соприкосновения, включая район Авдеевки в Донецкой области и под Купянском в Харьковской области.

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По итогу крупнейшей военной операции украинских войск, потерявшей почти все захваченные ранее территории, Украина столкнулась с более серьёзной деморализацией населения. Люди, подобные Арестовичу, уже без проблем говорят о невозможности Украины выиграть этот конфликт. Заявленные цели Зеленского и Украины в общем и целом оказались недостижимыми. Это означает, что Украина больше не может рассчитывать на дальнейшую финансовую и военную поддержку от Запада.