Разработчики моделей ИИ, таких как ChatGPT, должны хранить информацию о способе обучения моделей и помечать контент, созданный этой технологией





Европейский Союз приближается к заключению соглашения о создании самой всесторонней регулировки искусственного интеллекта в Западном мире. Участники переговоров достигли согласия по набору регулирующих мероприятий для генеративных инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT от OpenAI Inc. и Bard от Google, которые способны создавать контент по команде. Об этом сообщили источники ознакомленные с данным вопросом.

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Встреча делегатов Европейской комиссии, Европейского парламента и 27 стран-членов прошла в среду и продолжалась в течение нескольких часов. Она приближает заключение официального соглашения по широкому законодательному акту, известному как Закон об искусственном интеллекте. Участники переговоров просили сохранить их анонимность, поскольку переговоры не являются публичными.

Это соглашение станет важным шагом в определении политики искусственного интеллекта, поскольку Конгресс США до сих пор не проявил значительной активности в этой области. Законодательство Европейского союза станет первым вне Азии, которое введет строгие ограничения на генеративные инструменты искусственного интеллекта.

Политики уже несколько месяцев работают над окончательной доработкой отдельных положений Закона об искусственном интеллекте с целью его принятия до июньских выборов в Европейском союзе. Появление новой комиссии и парламента может привести к дополнительным изменениям и затянуть процесс.





Долгие и сложные дебаты по вопросу регулирования искусственного интеллекта показывают, что мнения разделены как среди мировых лидеров, так и среди руководителей технологических компаний из-за растущей популярности генеративных инструментов. ЕС, аналогично другим правительствам, в том числе США и Великобритании, пытается найти баланс между защитой своих собственных стартапов в области искусственного интеллекта, таких как французская Mistral AI и немецкая Aleph Alpha, и устранением потенциальных социальных рисков.

Основным препятствием в переговорах стало мнение некоторых стран, включая Францию и Германию, которые высказались против правил, считая, что они излишне ограничивают деятельность местных компаний. Несмотря на это, официальные лица выразили уверенность в достижении соглашения рано утром в четверг, хотя технические детали акта еще предстоит обсудить на последующих встречах.

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Предложенный план политиков ЕС предусматривает, что разработчики моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, должны хранить информацию о способе обучения моделей, материалах с авторскими правами и помечать контент, созданный искусственным интеллектом. Системы, представляющие "системные риски", должны сотрудничать с комиссией и соблюдать отраслевой кодекс поведения. Они также обязаны отслеживать и докладывать о любых инцидентах с моделями.