В государственной корпорации завершили полный цикл научно-исследовательской и конструкторской работы

В Российской Федерации научные работы по разработке и тестированию стендовой платформы для отечественных бомбардировщиков нового поколения ПАК ДА. Эта платформа предназначена для проведения проверки всех деталей и компонентов самолета.

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По имеющимся данным, представленным "Ростехом", специалисты государственной корпорации завершили полный цикл научно-исследовательской и конструкторской работы. Авиакомпания "Туполев" разрабатывает новейшый бомбардировщик. Планируется, что этот самолет будет принят на вооружение до начала 2027 года и заменит находящиеся в рядах ВКС РФ ракетоносцы Ту-95МС, а также станет частью российской ядерной триады, вместе с Ту-160.

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Сообщается, что новый бомбардировщик будет летать со скоростью ниже звука и будет иметь улучшенную радиолокационную невидимость. Он будет выполнен в форме "летающего крыла". Ожидается, что модель ПАК ДА сумеет нести в себе различное вооружение общим весом до 30 тонн, что на уровне с новейшим американским B-2 Spirit и китайским H-20. Также предполагается, что новый самолёт будет оснащен огромным арсеналом, включая как стандартные, так и ядерные боеприпасы, что позволит ему успешно атаковать объекты разного типа.