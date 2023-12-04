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В Наке, Япония, был открыт самый большой и современный на Земле термоядерный реактор JT-60SA. Данная разработка, размещенная в Национальном институте квантовых и радиологических наук и технологий, представляет собой шестиэтажную машину в форме пончика, называемую токамак. Она содержит катушки магнитного поля, необходимые для удержания плазмы, позволяя ей достичь условий, необходимых для слияния.
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Открытие JT-60SA – значительный шаг в развитии технологии термоядерного синтеза, с которой ученые и инженеры экспериментируют уже более полувека. Эта технология является перспективным безуглеродным источником энергии, способным принести пользу каждой стране и смягчить последствия изменения климата.
Согласно МАГАТЭ, на сегодняшний день в мире существует более 50 токамаков, и Министерство энергетики США признало их ведущей концепцией удержания плазмы для будущих термоядерных электростанций.
JT-60SA является совместным проектом Европейского Союза и Японии и является частью Международный термоядерный экспериментальный реактор – амбициозного энергетического проекта, в рамках которого 35 стран работают над созданием крупнейшего в мире токамака.
JT-60SA станет испытательным полигоном для проекта ИТЭР и будет использовать водород и его изотоп дейтерий для проведения экспериментов по стабильности плазмы и ее влиянию на энергопроизводство. По словам Сэма Дэвиса, заместителя руководителя проекта JT-60SA, это устройство приблизит человечество к реализации использования термоядерной энергии.