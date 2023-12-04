Несмотря на встречу Джо Байдена с Си Цзиньпином, по прежнему напряжение между странами не затихает

США получили критику со стороны Китая после того, как американский военный корабль вошел в спорные воды Южно-Китайского моря, что означает сохранение напряжение между двумя странами.

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Военные представители Китая озвучили, что появление эсминца Gabrielle Giffords ВМС США возле Второй отмели Томаса в понедельник нарушило суверенитет и безопасность КНР. Они добавили, что прибрежный военный корабль вызвал нарушение региональной стабильности и продемонстрировал, что США являются основной угрозой в этом регионе.

Согласно заявлению командующего Седьмым флотом США Меган Грин, судно проводило регулярные операции в международных водах, которые соответствуют международному праву. Она также добавила, что это не помешает США продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами в поддержку общего видения открытого Индо-Тихоокеанского региона. Несмотря на то, что встреча между президентами Джо Байденом и Си Цзиньпином в США помогла стабилизировать отношения в целом, разногласия по военной активности США все еще сохраняются между двумя странами. Военные связи высшего уровня были прерваны после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань в августе 2022 года, на что Народно-освободительная армия ответила проведением военных учений.

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Официальные представители США заявили, что Китай согласился на проведение политических обсуждений на высоком уровне с министром обороны Ллойдом Остином, но Пекин еще не назвал замену отстраненному министру обороны Ли Шанфу. Продолжающееся отсутствие связи повышает риск того, что инцидент в Южно-Китайском море приведет к конфликту.