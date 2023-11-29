реклама
Украинские формирования утопили одну из боевых машин пехоты при обучении форсирования водных преград на бронированной технике. Где конкретно происходило затопление, официально не раскрывается, однако, судя по видеоматериалам, это случилось в осенний период. Возможно, Вооруженные Силы Украины проводили учения по десантной операции с преодолением реки Днепр, учитывая, что информация о возможной операции на Херсонском направлении все еще поступает.
реклама
На видео, которое попало в сеть, видно, как впереди плывущая боевая машина пехоты наклоняется на левый бок и быстро уходит под воду. Юойцы ВСУ, находившиеся внутри транспорта, успели выбраться и спрыгнуть в воду в последний момент. Однако, неизвестно, есть ли жертвы в результате этого инцидента, возможно, кто-то остался внутри затонувшей боевой машины пехоты.
Не будет лишним напомнить, что инциденты с затонувшей бронетехникой не являются редкостью в ВСУ. Последний известный случай произошел четыре года назад, в 2019 году, во время военных учений в Международном Центре Миротворчества и Безопасности, находящемся во Львовской области. Тогда при форсировании водных преград затонула боевая машина десанта, трое бойцов из состава 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ погибли. Стоит отметить, что учения проводились под руководством опытных инструкторов из Североатлантического Альянса.