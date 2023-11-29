Подразделения отрабатывали формирование водных преград, однако, одна БМП при переходе пошла ко дну

Украинские формирования утопили одну из боевых машин пехоты при обучении форсирования водных преград на бронированной технике. Где конкретно происходило затопление, официально не раскрывается, однако, судя по видеоматериалам, это случилось в осенний период. Возможно, Вооруженные Силы Украины проводили учения по десантной операции с преодолением реки Днепр, учитывая, что информация о возможной операции на Херсонском направлении все еще поступает.

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На видео, которое попало в сеть, видно, как впереди плывущая боевая машина пехоты наклоняется на левый бок и быстро уходит под воду. Юойцы ВСУ, находившиеся внутри транспорта, успели выбраться и спрыгнуть в воду в последний момент. Однако, неизвестно, есть ли жертвы в результате этого инцидента, возможно, кто-то остался внутри затонувшей боевой машины пехоты.

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Не будет лишним напомнить, что инциденты с затонувшей бронетехникой не являются редкостью в ВСУ. Последний известный случай произошел четыре года назад, в 2019 году, во время военных учений в Международном Центре Миротворчества и Безопасности, находящемся во Львовской области. Тогда при форсировании водных преград затонула боевая машина десанта, трое бойцов из состава 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ погибли. Стоит отметить, что учения проводились под руководством опытных инструкторов из Североатлантического Альянса.