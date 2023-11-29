Однако, вместе с этим продолжит закупать новейшие ускорители у компании Nvidia

В настоящее время компания Amazon Web Services, ведущий поставщик облачных услуг, объявила о выпуске обновленных версий своих собственных чипов. Эти обновления призваны обеспечить критически важные процессоры, необходимые для центров обработки данных. Одновременно AWS заключила стратегическое партнерство с компанией Nvidia Corp., чтобы укрепить связи и гарантировать доступность необходимого количества процессоров.

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На ежегодной конференции Re:Invent в Лас-Вегасе Amazon Web Services объявила о предстоящем выпуске новой версии своих чипов, названной Graviton4. Ожидается, что производительность этих чипов будет на 30% выше, чем у предыдущей версии. Компьютеры, использующие обновленные процессоры, будут доступны для продажи в ближайшие месяцы.

Помимо Graviton4, AWS представила также обновленную версию процессора Trainium2, предназначенного специально для систем искусственного интеллекта. Со следующего года этот процессор будет интегрирован в новые сервисы. Trainium2 предлагает альтернативу ускорителям искусственного интеллекта, предоставляемым компанией Nvidia, и считается важным компонентом при создании служб ИИ.

Однако, помимо собственных чипов, Amazon также продолжает сотрудничать с Nvidia. Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступил на конференции вместе с вице-президентом AWS и подтвердил продолжение партнерства. AWS станет одной из первых компаний, использующих обновленную версию чипа Nvidia Superchip Grace Hopper. Это даст AWS возможность предоставлять облачный сервис Nvidia DGX.

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Новые чипы являются частью стратегии AWS по монополизации рынка облачных вычислений и обеспечения лидерства над конкурентами, такими как Microsoft Corp. и Alphabet Inc.. Основным преимуществом в использовании собственных чипов амазонской компании является эффективность и экономичность в сравнении с приобретением готовых комплектующих у традиционных поставщиков, таких как Intel Corp.