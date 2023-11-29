Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Amazon анонсировала выпуск своих новых чипов для технологии искусственного интеллекта
Однако, вместе с этим продолжит закупать новейшие ускорители у компании Nvidia

реклама

  В настоящее время компания Amazon Web Services, ведущий поставщик облачных услуг, объявила о выпуске обновленных версий своих собственных чипов. Эти обновления призваны обеспечить критически важные процессоры, необходимые для центров обработки данных. Одновременно AWS заключила стратегическое партнерство с компанией Nvidia Corp., чтобы укрепить связи и гарантировать доступность необходимого количества процессоров.

реклама

  На ежегодной конференции Re:Invent в Лас-Вегасе Amazon Web Services объявила о предстоящем выпуске новой версии своих чипов, названной Graviton4. Ожидается, что производительность этих чипов будет на 30% выше, чем у предыдущей версии. Компьютеры, использующие обновленные процессоры, будут доступны для продажи в ближайшие месяцы.

  Помимо Graviton4, AWS представила также обновленную версию процессора Trainium2, предназначенного специально для систем искусственного интеллекта. Со следующего года этот процессор будет интегрирован в новые сервисы. Trainium2 предлагает альтернативу ускорителям искусственного интеллекта, предоставляемым компанией Nvidia, и считается важным компонентом при создании служб ИИ.

  Однако, помимо собственных чипов, Amazon также продолжает сотрудничать с Nvidia. Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступил на конференции вместе с вице-президентом AWS и подтвердил продолжение партнерства. AWS станет одной из первых компаний, использующих обновленную версию чипа Nvidia Superchip Grace Hopper. Это даст AWS возможность предоставлять облачный сервис Nvidia DGX.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

  Новые чипы являются частью стратегии AWS по монополизации рынка облачных вычислений и обеспечения лидерства над конкурентами, такими как Microsoft Corp. и Alphabet Inc.. Основным преимуществом в использовании собственных чипов амазонской компании является эффективность и экономичность в сравнении с приобретением готовых комплектующих у традиционных поставщиков, таких как Intel Corp.

#nvidia #искусственный интеллект #amazon #чипы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На китайских заводах замечены новые разобранные для нужд ИИ видеокарты — RTX 3080 20Gb
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
49
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
34
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
3
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
3
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
4
Eurasian Times: китайская ракета "сбила" бомбардировщик B-21 США в ходе компьютерного моделирования
2
Морскую систему РБУ-6000 "Смерч-2" установили на шасси Урала и создали ракетно-бомбовый гибрид
+
dYdX разблокирует 150 млн биржевых токенов 1 декабря
1
Робот с искусственным интеллектом придумал, как добыть кислород на Марсе
14
Guardian: Российские силы РЭБ столь высокоэффективны из-за британских комплектующих
8
На Украине замечена БМП-1 ВСУ с боевым модулем Копьё
+
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+
Предсказавший кризис 2008 года экономист рассказал о возможном закате эпохи доллара
7
Украина не пойдет на завершение конфликта с Россией «без репараций» - заявила замминистра юстиции
7
Binance проведет делистинг нескольких валютных пар
+
Россия утяжеляет свои старые танки Т-62 тоннами дополнительной брони
3
В Германии холодает – что с запасами газа, и сможет ли немецкая экономика выстоять без газа из РФ
6
Российский Су-57 получит рой БПЛА под капотом – заявлены ударные и разведывательные дроны
1
Китайский суперкомпьютер Oceanlight занял второй место в мире по производительности в HPL-MxP
+
Military Watch: российские истребители Су-30СМ нейтрализуют морские беспилотники Украины
4

Популярные статьи

"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
9
Япония движется в авангарде полупроводниковых технологий — Токио нацелен преодолеть рубеж в 1 нм
8
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
21
Китай первый в мире применил на своей субмарине Type 039C новую стелс-технологию — наклонный парус
+
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
1
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
35
Танк Боба Семпла – один из худших танков за всю историю мирового танкостроения
2
МО показало кадры уничтожения беспилотных катеров ВСУ самолетами Су-30СМ и Су-24 Черноморского флота
1
Анализ статистики игрового сервиса Steam за 2018-2023 годы
18

Сейчас обсуждают

Сергей Механов
08:47
даже для RTX 3080 реальная разница между двумя интерфейсами – не только не двукратная, но и не составляет даже 20%, и даже редко где наберет 5%. А во многих случаях и вовсе составит 1-2 кадра. Что, п...
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Сергей Механов
08:45
https://club.dns-shop.ru/blog/t-99-videokartyi/59176-est-li-raznitsa-mejdu-pci-e-4-0-i-3-0-na-primere-rtx-3080/
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
ManLee
08:41
Да с железом у них уже почти всё зашибись !... у них славо богу с логикой работы этого железа проблемы :)
Reuters: ИИ не станет отнимать вашу работу, но обязательно повлияет на снижение заработной платы
Сергей Механов
08:41
Совершенно верно. Смена ничего не даст. В играх этого вообще ни как не ощущается. Есть целая статья посвящённая данной теме.
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
ManLee
08:38
А на фото она (?) до или после отравления ??
Жена Буданова и сотрудники украинской разведки отравлены тяжёлыми металлами - украинские СМИ
ManLee
08:37
Там половина материка вообще нежилая и забором отгорожена.. видимо решили и другую половину зачистить
Австралия переживает восьмую волну Covid-19 - под угрозой пожилые жители из-за слабой вакцинации
RubberJohny
08:32
Затенение? Што? Это переводчик так шейдеры обозвал?
ActionVFX выпустила бесплатные VDB-файлы дыма и взрыва для Blender
Владимир Федюнин
08:28
Единственный коммент нормальный:-" да и правда ли это?".
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Евгений Шрайнер
08:25
.............. ..............
Шестнадцатилетний сын Рамзана Кадырова стал куратором батальона Минобороны России
Leonator
08:19
Правильно, потому что на верхней картинке не "fan", а "fun".
Жена Буданова и сотрудники украинской разведки отравлены тяжёлыми металлами - украинские СМИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем