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Производители сахарной свеклы из Франции выступают за реэкспорт импортируемого сахара из Украины за пределы Европы, чтобы минимизировать негативные последствия для отечественных производителей.
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Группа производителей CGB сообщила на пресс-конференции во вторник, что импорт украинского сахара в Европейский Союз может достичь 700000-800000 тонн в сезоне 2023-2024 годов. Это вдвое больше импорта предыдущего сезона и существенно превышает средний показатель за последние пять лет в 21 500 тонн по данным Европейской комиссии. Украина ранее заявила о намерении ограничить экспорт сахара на уровне 650 000 тонн по всем направлениям в этом сезоне.
Производители сахара призывают Европейскую Комиссию предоставить четкий ответ относительно будущего управления данным потоком сахара. Компании требуют таких же решительных мер от Евросоюза, какие применялись ранее в отношении украинского зерна, так как сахарные компании начинают испытывать такой-же дискомфорт, несмотря на глобальный дефицит данной продукции. Российская Специальная Военная Операция на Украине нарушила работу черноморских портов, что заставило производителей зерна больше полагаться на железнодорожные, автомобильные и речные маршруты через соседние страны.
Несмотря на увеличение импорта сахара из Украины, цены на сахар в ЕС остаются высокими из-за глобального дефицита. Внутренние цены на белый сахар превысили €800 за тонну, достигнув самого высокого показателя за последнее десятилетие по данным Евросоюза.