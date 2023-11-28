Данный квадрокоптер должен стать конкурентом китайским аналогам как для военного, так и гражданского использования

Новейший многофункциональный квадрокоптер под названием "Ветер" был разработан исключительно в Санкт-Петербурге. Российские вооруженные силы планируют использовать данный аппарат вместо китайских БПЛА, которые были приобретены на благотворительной основе. Руководитель лаборатории беспилотных летательных аппаратов Владислав Удальцов поделился этой информацией.

реклама

По словам разработчиков, "Ветер" создан с целью стать альтернативой китайским беспилотникам, был специально создан как многофункциональный беспилотный летательный аппарат. Данный квадрокоптер предназначен для операций в непосредственной близости. Этот дрон, имеющий вес 1,8 кг, способен удерживать нагрузку весом до 1 кг. Он обладает защищенным от помех каналом для управления и складной конструкцией. Максимальная скорость полета составляет невероятные 78 км/ч.

Для проведения разведывательных миссий "Ветер" оборудован мощной камерой с шестикратным оптическим приближением и углом обзора в 93 градуса, установленной на гиростабилизированной платформе. Кроме того, для использования в качестве ударного беспилотника, он оборудован специальными местами для крепления механизма сброса.

"Сейчас этот аппарат выходит на серийное производство. Дальше мы будем его оптимизировать и модернизировать. В следующем году планируем производить порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов выпуска будет зависеть от заказа и расширения производства", - сказал Удальцов в интервью ТАСС.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как отмечает компания, данное устройство не будет теряться и на рынке гражданских товаров, так как его аппаратура позволяет создавать видео и фотоматериалы высокого качества с впечатляющей высоты полета, словно птицы.