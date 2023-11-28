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Zelikman
Российские разработчики представили новый БПЛА под названием Ветер
Данный квадрокоптер должен стать конкурентом китайским аналогам как для военного, так и гражданского использования

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  Новейший многофункциональный квадрокоптер под названием "Ветер" был разработан исключительно в Санкт-Петербурге. Российские вооруженные силы планируют использовать данный аппарат вместо китайских БПЛА, которые были приобретены на благотворительной основе. Руководитель лаборатории беспилотных летательных аппаратов Владислав Удальцов поделился этой информацией.

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  По словам разработчиков, "Ветер" создан с целью стать альтернативой китайским беспилотникам, был специально создан как многофункциональный беспилотный летательный аппарат. Данный квадрокоптер предназначен для операций в непосредственной близости. Этот дрон, имеющий вес 1,8 кг, способен удерживать нагрузку весом до 1 кг. Он обладает защищенным от помех каналом для управления и складной конструкцией. Максимальная скорость полета составляет невероятные 78 км/ч.

  Для проведения разведывательных миссий "Ветер" оборудован мощной камерой с шестикратным оптическим приближением и углом обзора в 93 градуса, установленной на гиростабилизированной платформе. Кроме того, для использования в качестве ударного беспилотника, он оборудован специальными местами для крепления механизма сброса.

  "Сейчас этот аппарат выходит на серийное производство. Дальше мы будем его оптимизировать и модернизировать. В следующем году планируем производить порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов выпуска будет зависеть от заказа и расширения производства", - сказал Удальцов в интервью ТАСС.

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  Как отмечает компания, данное устройство не будет теряться и на рынке гражданских товаров, так как его аппаратура позволяет создавать видео и фотоматериалы высокого качества с впечатляющей высоты полета, словно птицы.

#бпла #дроны #разработки #ветер
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