Сообщается об уничтожении порядке одиннадцати дронов-камикадзе в разных регионах страны

Как сообщают Министерство Обороны и администрация Москвы и Московской области, в ночь с 25 на 26 ноября системами противовоздушной обороны была предотвращена массированная атака дронами-камикадзе. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Калужской, Брянской, Тульской и Московской областями.

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, украинские БПЛА были поражены в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе в Подмосковье, а ещё один дрон был подбит в Подольске. По словам представителей власти, один из дронов-камикадзе был подбит и врезался в многоквартирный жилой дом, однако, серьёзного ущерба не нанёс. От ударной волны в нескольких окнах выбило стёкла, жертв и пострадавших нет. Также летательные аппараты были сбиты в Жуковском и Дзержинском районах Калужской области. Местные власти заявляют, что пострадавших и разрушений инфраструктуры не имеется.

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Судя по всему, данная попытка атаковать российские города, это реакция администрации Зеленского на минувшую массированную атаку, в результате которой были обесточены некоторые районы в столице Украины.