Об этом политик сообщил в ходе конференции Grain from Ukraine в Киеве

На конференции Grain from Ukraine в Киеве, лидер Незалежной Зеленский заявил, что преуспел в переговорах со своими партнёрами и достиг соглашения о получении боевых кораблей, чтобы обезопасить судоходство в "зерновом коридоре" Черного моря без договоренностей с Российской Федерацией.

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Глава государства отметил, что военный флот представляет собой значимый шаг в развитии страны и будет использоваться для сопровождения грузовых кораблей, идущих через Чёрное море. Заявление Зеленского также подтверждает факт наличия уже заключенных соглашений о передаче конкретных военных кораблей.

Также Владимир Зеленский сообщил об огромном значении создания "зернового коридора" в отсутствие участия Российской Федерации и отметил, что в настоящее время работа по данному проекту ведётся полным ходом и Украина сделает всё, чтобы начать экспорт зерна по данному маршруту. Украинский лидер сообщил, что Одесская область будет обеспечена дополнительными комплексами противовоздушной обороны для отражения ракетных ударов и авианалетов дронов-камикадзе.

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"Очень конкретные комплексы, очень конкретный запрос уже направлен партнерами, и могу сказать, что он уже согласован. Вскоре этот регион будет защищен очень мощным ПВО", - подчеркнул Зеленский.