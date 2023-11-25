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Получены сообщения о нападении беспилотного летательного аппарата на гражданское судно в акватории Индийского океана.Речь идет о контейнеровозе CGM Symi, который зарегистрирован на имя предпринимателя из Израиля Идана Офера. Свидетели сообщают, что атаковавший дрон имел треугольную форму. Существуют предположения о том, что это мог быть иранский ударный дроны-камикадзе "Shahed".
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Судно совершало плавание под флагом Мальты из порта Объединенных Арабских Эмиратов. Информацию о прилёте беспилотного летательного аппарата на израильский контейнеровоз передает представитель американского военного ведомства. По имеющимся данным, инцидент произошел вчера. Известно, что корабль получил серьезные повреждения от попадания дрона. Большое количество контейнеров с грузом оказались в воде.
Ливанские медиа сообщают, что при выходе из Персидского залива экипаж контейнеровоза отключал систему глобальной идентификации. Делалось это, чтобы они не попались в руки хуситским повстанцам берегов Йемена. Хотя захват удалось предотвратить, судно было поражено дроном после выхода в Индийский океан.