Дипломатические представители выразили ряд опасений по поводу этих предложений, включая сомнения в их законности и целесообразности

По словам источников, некоторые государства-члены Европейского Союза активно требуют смягчения предложений по санкциям в отношении России, касательно экспорта через третьи страны.

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Исполнительный орган ЕС предложил запретить импортерам перепродавать высокоприоритетные товары, такие как полупроводники для оружия или его производства, в Россию или для использования в России. Кроме того, было предложено потребовать взыскать определенную сумму на целевой депозитный счет для обеспечения безопасности.

По последним предложениям ЕС, известным Bloomberg, по крайней мере половина этой суммы будет переведена в целевой фонд для Украины, а действующие контракты могут быть расторгнуты в случае нарушения. Также, экспортеры должны будут информировать национальные органы власти обо всех нарушениях со стороны компаний третьих стран.

Однако, дипломатические представители крупных государств-членов ЕС выразили ряд опасений по поводу этих предложений, включая сомнения в их законности, а также целесообразности требований и гарантий от импортеров, сообщили источники, желающие остаться анонимными.

Следует отметить, что некоторые страны-члены, включая страны Балтии, поддерживают эти предложения. Данные дебаты начались во время работы ЕС над ограничением возможности России получить ключевые товары, используемые в военных целях, через третьи страны, такие как Казахстан, Сербия и Турция.

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Последние торговые данные показывают снижение экспорта из этих стран, включая Армению, Азербайджан и Узбекистан, во второй половине текущего года, хотя уровень остается выше, чем до начала конфликта. Однако, более 80% иностранных закупок приоритетных товаров в России в настоящее время осуществляется через Китай и Гонконг. России также удалось найти новые маршруты через Таиланд и Малайзию.