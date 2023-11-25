На данных аппаратах военные будут отрабатывать загрузку и выгрузку личного состава из десантного отделения NH90

Немецкая фирма Reiser Simulation and Training подписала контракт с Североатлантическим Альянсом и Вооруженными силами Федеративной Республики Германия на производство тренажера десантного отсека вертолета NH90. В рамках этого контракта Бундесверу будут переданы современные тренажеры вертолётов NH90, специально разработанные для аэромобильных войск.

реклама

Западное издание Airforce Technology со ссылкой на компанию RST сообщает о заключении контракта. Разработанный тренажер является модификацией тренажера для технического обслуживания, созданного RST, и учитывает специфические потребности аэромобильных войск. Он позволит обслуживающему персоналу и экипажам развивать свои навыки. Тренажер имитирует заднюю часть летательного аппарата, за исключением несущего винта и верхней части фюзеляжа. Он предоставит платформу для тренировки медицинской эвакуации, спасательных операций, а также других процедур загрузки и выгрузки личного состава. Предполагается, что новые тренажеры будут введены в эксплуатацию в немецком городе Целле осенью 2024 года.

NH90 - это многоцелевой вертолет, который находится на вооружении различных государств, в основном являющихся членами Североатлантического альянса. Разработанный германо-французской компанией Eurocopter, данный вертолет выпускает группа Nato Helicopter Industries, в которую входят предприятия из Германии, Франции, Италии и Нидерландов.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

В настоящее время существует две версии этого вертолета: NH90 TTH, предназначенная для транспортно-десантных операций, и NH90 NFH, корабельный транспортно-боевой вертолет, используемый преимущественно для противодействия надводным и подводным кораблям противника.