По словам геймеров, Ubisoft начала интегрировать рекламные вставки прямо в игровой процесс

Согласно информации, полученной на онлайн-форумах, рекламные сообщения неконтролируемо появляются в процессе игры Assassin's Creed Odyssey в реальном времени. Один из игроков, назвавшийся Redditor triddel24, поделился информацией о данной проблеме, отмечая, что реклама появляется при попытке открыть карту для проверки местоположения.

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Жалоба была опубликована на форуме Xbox One, где пользователи играют на платформе Xbox One. Согласно сообщению, размещенному на странице в "X", всплывающее окно предлагает скидку 20% на новую игру от Ubisoft, Assassin's Creed Mirage, в рамках Черной пятницы. Как предполагается, игрокам приходится закрывать рекламное сообщение вручную, нажимая кнопку "Закрыть" в левом нижнем углу, прежде чем они смогут продолжить игру. В настоящее время неизвестно, существуют ли какие-либо способы избежать появления такой рекламы, но подобные вмешательства могут привести к негативной реакции со стороны их клиентов.

Пока что неясно, планирует ли Ubisoft распространять данную новую "функцию" и на другие игры, но компанией уже накоплена значительная отрицательная реакция от игрового сообщества. Многие обвиняют компанию в том, что она потенциально портит игровой процесс новым экспериментом. Большинство согласны с тем, что рекламные объявления о новых играх и дополнительном контенте более терпимы в главном меню перед запуском игры, но вставлять рекламу в середине игры не является обоснованным решением по мнению большинства игроков.

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Следует отметить, что внутриигровая реклама является распространенным явлением в мобильных играх, однако игры AAA на консолях и ПК до сих пор, в значительной степени, не подвержены подобному раздражающему виду рекламы. Реклама новых игр и дополнительного контента обычно отображается в главном меню консольных и компьютерных игр, и большинство игроков неохотно соглашается с такой политикой вставки рекламы.