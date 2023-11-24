Данные процессоры предназначены для ускорения искусственного интеллекта

В соответствии с заявлением компании Arm, процессор Cortex-M52 является самым маленьким и экономичным в своем классе, предназначенным для ускорения искусственного интеллекта.

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Предлагаемая британской фирмой fabless новая разработка обещает расширить возможности искусственного интеллекта для устройств Интернета вещей (IoT), как подтверждает Arm, без использования отдельного вычислительного блока. Старший вице-президент Arm и генеральный менеджер подразделения IoT компании Пол Уильямсон подчеркнул важность оптимизированного машинного обучения и обработки данных даже на самых компактных и энергоэффективных конечных устройствах, для полной реализации потенциала искусственного интеллекта в IoT. По словам Уильямсона, несмотря на широкое распространение ИИ, для эффективной работы с огромными объемами данных, протекающих через цифровые устройства, необходимы более умные и производительные устройства IoT.

Дизайн чипа Cortex-M52 включает новую технологию Helium от Arm, которая добавляет 150 новых скалярных и векторных инструкций в линейку Armv8.1-M Cortex-M, включая Cortex-M55, Cortex-M85. По сравнению с предыдущим поколением Cortex-M, инструкции Helium обеспечивают в 5,6 раз большую производительность в алгоритмах машинного обучения и в 2,7 раз большую производительность в цифровой обработке сигналов.

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Безопасность остается одним из ключевых аспектов, поясняет Arm. Cortex-M52 внедряет новейшие расширения безопасности для Armv8.1-M. По заявлению компании, новый дизайн чипа также облегчает процесс разработки, предоставляя специалистам доступ к унифицированному набору инструментов для платформы Cortex-M с полной поддержкой рабочих процессов искусственного интеллекта.