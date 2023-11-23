За счёт высокой стоимости, от инновационной артиллерийской установки могут отказаться

В современном западном военно-промышленном комплексе можно наблюдать определенный тренд - создать новую технику военного назначения, которая в большинстве случаев и в определенных условиях имеют изъяны. Чтобы замаскировать эти слабости, на эти изделия устанавливаются различное высокотехнологичное оборудование. Такой подход позволяет разработчикам сделать заявления о "большом прорыве" и "революции на поле боя", не обращая внимание на недостатки продукта. Вместо того, чтобы избавиться от такого изделия, сделать соответствующие выводы и использовать их при разработке новых проектов, разработчики предпочитают его улучшить и продолжить эксплуатацию.

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Таким образом, появляются такие дефективные инновационные проекты, как БМП Puma и Ajax, которые до сих пор не приняты на вооружение, несмотря на многолетние разработки и огромные вложения. Такую же судьбу поделяли и последние модернизации британского танка Challenger 3 и немецкой колесной самоходки RCH 155 от KMW.

Как указывается в публикации Meta-defense, самоходка RCH 155 потеряла мобильность из-за своей большой массы, превышающей 40 тонн, и определенных конструктивных решений. Однако, конструкторы решили сделать из нее "революционный продукт", позволяющий вести огонь в движении. Для этого потребовалось оснастить самоходку инновационным оборудованием, что привело к усложнению системы, задержке сроков разработки и увеличению стоимости изделия.

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Как говорится в публикации, стоимость RCH-155 в 3-4 раза превышает стоимость аналогичной французской артиллерийской самоходки Caesar Mk2 6x6. Германия планирует выделить от €1,3 до 1,4 млрд в ближайшие несколько лет на покупку 70-80 самоходных установок RCH-155. Без учета расходов на разработку, цена одной машины будет примерно от €15 до 18 млн. К примеру, гусеничная самоходка Pzh 2000 стоит около €19 млн, а южнокорейский аналог K9 - $12 млн.