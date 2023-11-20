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Zelikman
США могут опоздать с поставками американских истребителей F-16 Тайваню
По мнению американских политиков, американский ВПК столкнулся с некоторыми проблемами в модернизации самолётов

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  Группа республиканских законодателей выразила обеспокоенность продолжающимся высоким риском задержки двух программ разработки истребителей F-16 для Тайваня. Несмотря на усилия, приложенные для ускорения поставок и повышения обороноспособности острова в контексте угроз со стороны Китая, политики считают, что прошлые трудности с завершением производства и передачей самолетов могут возникнуть снова.

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  В письме, адресованном министру ВВС Фрэнку Кендаллу, две дюжины представителей Республиканской партии отметили, что они оценивают старания администрации Байдена по ускорению отправки вооружения, однако, их озабоченность возникла из-за вопросов о возможной переоценённости обязательств Соединённых Штатов перед Израилем, Украиной и Тайванем, а также способности американского правительства справиться с несколькими конфликтами одновременно.

  "С усилением проблем региональной безопасности во всем мире мы настоятельно призываем вас сосредоточиться на доставке военной помощи, которую мы обещали Тайваню. Мы не можем переоценивать обещания и не выполнять их по отношению к нашим ближайшим друзьям", - говорится в письме.

  Законодатели потребовали от Кендалла предоставить доклад до 18 декабря с подробным описанием текущего состояния процесса модернизации 141 существующего истребителя F-16 на Тайване и поставки 66 новых самолетов F-16, созданных корпорацией Lockheed Martin.

  Согласно имеющимся данным, задержки в программе модернизации достигает почти трех лет из-за отсутствия доступных ключевых компонентов. Поставка новых истребителей была отложена более чем на пятнадцать месяцев из-за проблем с разработкой программного обеспечения, которые не были учтены при создании оригинального оборудования. Первая поставка новых истребителей запланирована на июль-сентябрь следующего года, как отмечали тайваньские официальные лица в мае. Планировалось, что весь заказ будет выполнен к 2025-2026 годам, но законодатели предупреждают, что срок поставки сдвинется на 2026-2027 годы.

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  Две программы F-16 составляют $12,7 миллиарда из общей стоимости военной техники в $14,3 миллиарда, которую Тайвань согласился приобрести у США с 2019 года. Заказ включает зенитные ракеты Patriot и Stinger, противокорабельные ракеты Harpoon, тяжелые торпеды и мобильные ракетные комплексы HIMARS, такие же, какие были поставлены Украине.

#сша #китай #тайвань #истребители
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