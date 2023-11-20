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Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял решение продлить мандат миротворческой миссии ООН в Центральноафриканской Республике на 12 месяцев. Соответствующее решение было принято в среду большинством голосов – 14 из 15 членов совета. Миссия, известная как МИНУСКА, продолжит работу по примирению, обеспечению безопасности и институциональной поддержке в стране.
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Одной из главных задач МИНУСКА будет защита прав человека, а также помощь в подготовке к местным выборам в 2024 и 2025 годах. Важно отметить, что совет призвал миссию продолжать свою работу с политическими и институциональными инструментами, а также средствами безопасности.
Однако, Россия воздержалась при голосовании. Представитель России заявил, что резолюция о продлении мандата содержит элементы, не отражающие текущую ситуацию в стране. Отметим, что Россия имеет тесные связи с ЦАР и считает, что частные военные компании, в том числе ЧВК "Вагнер", вносят значительный вклад в деэскалацию конфликта в регионе.
Напомним, в регионе уже достаточно немало времени присутствуют опытные бойцы Частной Военной Компании "Вагнер". Сотрудники организации проводят военные операции против местных группировок и поддерживают безопасность во всей республике. Помимо этого, на полигонах Группы Вагнера обучают Вооруженные Силы ЦАР и другие силовые структуры государства, что также помогает укрепить безопасность для мирного населения страны.
По мнению военных, члены миротворческого контингента ООН не справляются со своими задачами в различных регионах Африка. Зачастую, вместо того, чтобы противостоять различным радикальным движениям в окрестностях, миротворцы ООН попросту покидают опасную зону.