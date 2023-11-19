Во время полёта Starship сработала система аварийной остановки, в результате чего ракета была уничтожена

Во время второго значимого испытательного полета космического аппарата Starship компании SpaceX произошел взрыв, однако проект всё же сумел достичь некоторых успехов и результат был лучше первого запуска.

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В прямом эфире трансляции X казалось, что Starship, направляющийся на земную орбиту, распался на части. Впоследствии сообщалось, что Starship, вероятно, был утерян. Предположительно система аварийной остановки корабля сработала при попытке выйти на земную орбиту. Она используется для уничтожения ракеты в случае сбоев или отклонения от траектории во время запуска.

Starship, самая большая и мощная разработанная ракета, успешно стартовала в 7 утра со стартовой площадки SpaceX Starbase в Техасе. Полет начался гладко, аппарат преодолел пусковую башню. Через две с половиной минуты после начала миссии две части аппарата отделились, как планировалось, что не удалось после первого испытательного полета в апреле. Вскоре после отделения ракета-носитель разрушилась по причинам, которые пока не ясны. Starship продолжил свой путь на земную орбиту и впервые вышел в открытый космос. Однако через восемь минут полета видно было большое облако обломков, окружающих Starship, и SpaceX сообщила об отсутствии данных с корабля.

SpaceX, которая известна своим итеративным подходом к ракетостроению, вероятно, считает этот полет успешным, учитывая новые достижения. Для этого полета SpaceX применила редкую технику, известную как "горячая постановка", при которой Starship и Super Heavy были разделены на части. Двигатели Starship работали, пока они все еще были присоединены к ракете-носителю, что дало им дополнительный толчок после отделения.

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Федеральное управление гражданской авиации сообщило о несчастном случае во время запуска, но информации о пострадавших или ущербе публичным объектам не поступало. FAA будет вести расследование инцидента под руководством SpaceX.