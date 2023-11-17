По имеющимся данным, прилёты наносились по Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областям

Согласно сообщениям украинских средств массовой информации, в городе Кривой Рог Днепропетровской области, подконтрольной Киеву, произошла серия мощных взрывов. Взрывы, сопровождаемые звуками работы систем противовоздушной обороны, продолжались более полутора часов.

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Предполагается, что часть взрывов произошла около военного аэродрома Долгинцево, который становился объектом атак неоднократно. На данный момент официальной информации о произошедших взрывах нет. Кроме того, мониторинговые Telegram-каналы сообщают о полете российской ракеты Х-59, направляющейся в Кировоградскую область через Зеленодольск.

Также ранее сообщалось о нападении дронов-камикадзе "Герань-2" на военный аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области. Беспилотники также совершили атаку на объекты в Одесской и Кировоградской областях. Аэродром Канатово в Кировограде, ранее использовавшийся украинскими формированиями, также подвергся нападению.

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Информируется, что несмотря на одобрение поставок украинской армии американским руководством, первые самолеты F-16 поступят на Украину только в следующем году, а полное выполнение поставок запланировано лишь к 2025 году. Сложно сказать, как к тому моменту развернутся события вокруг украинского театра боевых действий, но видимо, российское руководство решило заранее предупредить возможные поставки западной авиации.