Южнокорейская компания уже нашла несколько потенциальных покупателей данных боевых машин

Южнокорейская компания Hyundai Rotem сообщила о своих планах по созданию предприятия на территории Польши для производства новейшей колесной боевой машины пехоты N-WAV 8х8, которая была представлена на выставке в Сеуле в октябре этого года.

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Согласно информации, опубликованной в издании Army Recognition, машина имеет длину 9,1 метра, ширину 3,1 метра и высоту корпуса 2,8 метра, которая увеличивается до 3,5 метров с учетом башни. Её вес составляет около 35 тонн. На выставке ADEX 2023 N-WAV была представлена БМП-конфигурация с дистанционно управляемой боевой станцией, вооруженной 30-мм автоматической пушкой Mk44 Bushmaster II, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами, а также сдвоенной системой ПТУР. Экипаж состоит из 3-х человек, а десант - из 8 бойцов.

Кроме этой модификации, существуют и другие варианты, такие как огневая поддержка с 120-мм пушкой и системой автоматического заряжания, а также БТР для перевозки 10 пехотинцев. В ходе презентации, опубликованной в социальных сетях, Hyundai поделилась своими планами по экспорту N-WAV, производимых в Польше.

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Инфографика указывает, что Варшава рассматривается в качестве основного потенциального покупателя этой боевой машины, с ожидаемым спросом в 1,5 тысячи единиц. Болгария, которая в настоящее время имеет более 600 БТР-60, а также Венгрия, обладающая устаревшими БТР-80, также могут проявить интерес к N-WAV. Имеется потенциальный спрос и со стороны Словении. В презентации также упоминается потребность Украины в замене своего парка БМП 8х8 после окончания конфликта.