В Соединённых Штатах считают, что поставки запасных частей также важны, как и отправка самих самолётов Киеву

Американское Министерство Обороны уже принимает участие в процессе обучения украинских пилотов для управления самолетами F-16. Соединенные Штаты также намерены обеспечить наличие запасных частей для данных самолетов.

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Нидерланды, Дания и Норвегия выразили намерение передать Украине самолеты F-16 в рамках одобрения, выданного Государственным Департаментом США посредством третьей стороны. Для обеспечения успешного использования этих F-16 на Украине, украинские пилоты проходят обучение в США и Европе, осваивая как аспекты полетной деятельности, так и техническое обслуживание.

Однако, поддержка со стороны США не прекратится с момента передачи этих самолетов Украине, заявили в Пентагоне. Для поддержания боеспособности и дальнейших полетов понадобятся запчасти. Уильям А. ЛаПланте, заместитель министра обороны по закупкам и обеспечению, заявил, что США готовы предоставить Украине запасные части в течение первых 90 дней использования самолетов F-16. Стоимость передаваемых Украине самолетов F-16 составляет почти миллиард долларов, и эти самолеты не являются исключением из политики обеспечения запасными частями. Обеспечение правильными запасными частями в достаточном количестве является важным аспектом этого процесса, считают в США. Без наличия запасных частей для F-16, использованных украинцами, возможно прекращение полетов уже через несколько месяцев.

США и их партнеры, включая Контактную группу по обороне Украины, тесно сотрудничают для обеспечения необходимого украинскому вооружению и способности обеспечивать свою безопасность в долгосрочной перспективе.

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"Мы активно работаем с американской промышленностью, европейскими и другими компаниями по всему миру, чтобы организовать поставку запасных частей для Украины. Я уверен, что это будет переломным моментом для американских и мировых компаний, которые помогут украинцам восстановить свои возможности", - отметил ЛаПланте.