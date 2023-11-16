Накануне Си Цзиньпин и Джо Байден встретились в Соединённых Штатах Америки

Генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин подчеркнул желание Китая поддерживать дружеские отношения с США и ясно заявил, что его страна не будет инициировать военные действия, что является одним из самых прямолинейных заявлений, выражающих стремление к мирным связям между двумя крупнейшими экономиками мира.

реклама

"Независимо от стадии развития, Китаю никогда не будет интересна гегемония или экспансия, и он никогда не попытается навязать свою волю другим странам", - заявил Си Цзиньпин. "Мы не стремимся к разделению сфер влияния, а также не занимаемся холодной или горячей войной с кем бы то ни было".

Эти комментарии последовали вскоре после первой за год встречи двух лидеров, на которой были заключены сделки для решения кризиса, связанного с фентанилом, восстановления высокого уровня военных коммуникаций и начала диалога об искусственном интеллекте. Байден назвал переговоры "одними из самых конструктивных и продуктивных дискуссий, которые мы проводили".

В своей речи Си Цзиньпин старался снять общие опасения в США относительно того, что Китай представляет угрозу для американского мирового господства, как в экономическом, так и в военном плане. Усиление напряженности в связи с Тайванем и Южно-Китайским морем в последние годы повышает риск прямого конфликта в результате трения в тарифной и экспортной политике. Си Цзиньпин подчеркнул сходство между американским и китайским народами, вспомнив свое пребывание в Айове почти 40 лет назад, задолго до его президентской карьеры и становления самым влиятельным лидером Китая со времен Мао Цзэдуна. Он также сообщил о намерении Китая вновь отправить панд в американские зоопарки, продолжая программу "панд-дипломатии" и символизируя стабильные отношения, которые, казалось, уже подходят к концу в этом году.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

"Мы будем рады видеть уверенные, открытые, постоянно развивающиеся и процветающие США", - заявил Си Цзиньпин. "Аналогично, Соединенные Штаты не должны выставлять против Китая, а также не вмешиваться во внутренние дела Китая. Вместо этого мы должны приветствовать мирный, стабильный и процветающий Китай".