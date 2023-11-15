Также подразделения без боя заняли военную базу Минусма

Как сообщают в Частной Военной Компании «Вагнер», совместно с Вооруженными Силами африканской республики Мали, подразделениям организации удалось освободить город Кидаль от группировки «Координационное Движение Азавад» (CMA), объявившего ранее войну малийской армии и бойцам Группы Вагнера.

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Согласно заявлению главы африканского государства Ассими Гоита, населённый пункт был полностью освобождён, зачищен и полностью находится под контролем правительственных войск. Военную колонну бойцов ЧВК «Вагнер» и военных Мали с ликованием встретило местное гражданское население.

"Наша миссия не завершена. Напоминаю, что она заключается в восстановлении и обеспечении целостности территории без каких-либо исключений в соответствии с резолюциями Совета Безопасности", - добавил лидер страны.

Также подразделения заняли военную базу Минусма в Кидале. По имеющейся информации, При подходе к лагерю, гарнизон попросту оставил позиции и сбежал, сражений за Минусма не было.

Сам город Кидаль долгое время находился под контролем военизированных группировок, и являлся чуть-ли не цитаделью сепаратистов из Азавад. Однако, опытным бойцам удалось расправиться с местными сепаратистами в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что 14 ноября компания вновь начала набор на дальнее направление опытных "Музыкантов". Судя по всему, намечается еще один концерт в регионе.

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