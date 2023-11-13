Аналитики считают, что ИИ сегодня имеет те же перспективы, что и интернет много лет назад

Согласно мнению аналитика Дэна Айвза из "Wedbush", опытные инвесторы не обращают внимание на колебания рынка технологического сектора Соединённых Штатов Америки, который за последний год существенно потерял. Вместо этого они стремятся воспользоваться возможностями бычьего рынка, ожидаемого в 2024 году.

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Предвкушение новых вливаний и расходов на искусственный интеллект делает ожидания Уолл-стрит слишком скромными, сказал Айвз. По его прогнозам, расходы на облачные сервисы и технологии ИИ в следующем году вырастут на 20–25%, что превысит ожидания по увеличению ИТ-бюджетов.

«Мы считаем, что ИИ - это наиболее преобразующая технология с момента появления Интернета в 1995 году, и многие недооценивают расходы на ИИ в размере 1 триллиона долларов, которые произойдут в следующее десятилетие и станут золотым резервом для секторов чипов и программного обеспечения», - написал Айвз в своём заявлении.

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Технологический сектор смог повысить общий рост рынка в этом году, несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия, такие как повышение процентных ставок Федеральной резервной системы и рост доходности казначейских облигаций США. Инвесторы предпочитали компании с крепкими балансами, которые могли бы противостоять потенциальному экономическому спаду.