По сообщениям компании, данный город является оплотом для малийских повстанческих отрядов

Как сообщают в Частной Военной Компании «Вагнер», организация начала очередную наступательную операцию по освобождению территорий республики Мали, совместно с Вооруженными Силами страны.

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На этот раз, "Музыканты" планируют выбить повстанческие отряды из провинциального города Кидаль, находящегося в северо-восточной части страны. По имеющейся информации, первые дни продвижения прошли без каких-либо эксцессов, однако, накануне боевые действия в африканском регионе возобновились. Армия республики и подразделения Группы Вагнера вступили в схватку с повстанческими отрядами. В ЧВК «Вагнер» рассказали, что войска уже ведут наступление на север провинции.

Кидал,ь по словам сотрудников компании, является оплотом местных военизированных повстанческих отрядов, и его освобождение поможет укрепить безопасность во всей республике. По имеющейся информации, местное население уже спешит покинуть населённый пункт, понимая, что в городе могут начаться бои.

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Накануне в организации объявляли срочный сбор бойцов на дальнее направление. Судя по всему, компания набирала бойцов именно для данных наступательных действий в направлении Кидаля. К слову, набор завершился в течение двух дней, на Африканский континент отправлялись наиболее опытные специалисты, уже не раз участвовавшие в боевых операциях в составе "Оркестра".