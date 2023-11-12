На росте альткоинов в отечественных магазинах наблюдается повышение цен на видеоадаптеры

Последняя неделя выдалась для криптоэнтузиастов весьма позитивной, на новостях о возможном одобрении Bitcoin-ETF рынок криптовалют устремился вверх, в первую очередь речь конечно идёт о самом BTC, ну а вслед за ним цены взлетели и на многие другие проекты.

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Последние месяцы у майнеров на видеокартах образовался некий "штиль", когда приносимые доходы совсем немного перекрывали расходы на электроэнергию. Если смотреть на цифры по окупаемости видеоадаптеров в моменте, то они и в настоящий момент не внушают оптимизма. Однако, бурный рост, за последнюю неделю, таких монет как Canxium, Radiant, Chinet, Clore, Aeternity, Ergo, Iron Fish, Nexa и некоторых других, доступных для добычи на видеоадаптерах, вдохновил майнеров к наращиванию своих мощностей. К данному списку можно было бы добавить Ethereum Classic и Kaspa, однако, сети данных криптовалют поддерживаются за счёт майнеров на Asic-устройствах.

Как уже упоминалось ранее, радикально ситуация с окупаемостью не изменилась, но само напоминание о том, что в любой момент рынок может развернуться и повторить сценарий 2020-2021 годов, дало свой эффект. Майнеры на видеокартах задумались о закупке нового оборудования к очередному циклу "Буллрана", чтобы не столкнуться с вероятным дефицитом, как это было ранее. На фоне этого наблюдается и небольшой рост цен на видеоускорители в отечественных магазинах. В основном изменения коснулись флагманских решений от компании Nvidia.

Мощнейшая видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 в самом бюджетном исполнении от компании Palit обойдётся дороже 237 тысяч рублей.

Ранее данную модель можно было приобрести дешевле 230 тысяч рублей. Хоть в процентном значении повышение цены не столь значительно, но реакция рынка видеоадаптеров просматривается.

Также подорожали и младшие флагманы в лице Nvidia GeForce RTX 4080. Вариант от того же вендора Palit в исполнении GamingPro стоит в районе 142 тысяч рублей.

Еще в начале месяца видеокарты данной модели можно было оформить чуть дороже 137 тысяч рублей.

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Данные изменения в цене сложно привязать к колебаниям курса валют, так как за последние недели рубль укрепился к доллару на 8%, что должно было вызвать снижение цен на видеокарты.