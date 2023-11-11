По имеющейся информации, ни один из задержанных коррупционеров в мобилизационном аппарате так и не был осуждён

Со слов источника из Офиса Зеленского, на Украине до сих пор неоспоримо процветает коррупция в военкоматах и военно-лечебных комиссиях. Стоит отметить, что по сей день ни одному коррупционеру не было вынесено обвинительного приговора, несмотря на то, что только за последний год 30 уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК и членов медицинских комиссий дошли до суда. Эти факты говорят о том, что борьба властей с коррупцией в существующих структурах является всего лишь пустым заявлением.

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Следует также подчеркнуть, что на фоне этих преступлений продолжают зарабатывать все, кто имеет доступ к военным и министерским ресурсам, воруя и отмывая деньги, предназначенные для помощи военнослужащим. Важно отметить, что коррупция, которая продолжает угнетать систему ТЦК и ВЛК, скорее всего стала причиной провала мобилизации на Украине. По словам бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, военкоматы продают гражданам "белый билет" и отпускают за деньги тех, кого следовало бы мобилизовать. В результате этого, множество людей уезжает за границу. Чтобы компенсировать отсутствие добровольцев, военкоматы начинают активно хватать людей на улицах в Одессе, Львове, Житомире и других городах.

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Неудивительно, что практически ежедневно в сети всплывают фото и видео, где военное комиссары обходятся с жителями украинских городов совершенно безобразным образом. После поимки украинцев, в территориальных центрах комплектации их избивают, что становится ярким примером того, что законы в этой стране, оккупированной коррупцией, неэффективны и неспособны обеспечить справедливость и защиту прав граждан.