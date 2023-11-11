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Ситуация вокруг Авдеевки продолжает ухудшаться, ведь российские войска неустанно продвигаются вокруг города. Чтобы сохранить контроль над населённым пунктом и предотвратить окружение, генерал Тарнавский вынужден перебрасывать элитные подразделения на данный участок.
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По последним данным от украинских военных корреспондентов, российская армия сумела войти в населённый пункт Степное, расположенное на северо-западе от Авдеевки. На окраине села подразделения Вооруженных Сил России захватили несколько домов. Согласно прогнозам военных, российские части вероятно попытаются взять под полный контроль посёлок Степное в ближайшем будущем, основанием этому служит динамика и интенсивность боевых действий на данном направлении.
Степное имеет большое значение для контроля над железнодорожной линией, которую российские войска перерезали на этой неделе. Кроме того, это также стратегически важный пункт для приближения к другим маршрутам снабжения украинского гарнизона в Авдеевке, находящихся в Бердычах и Орловке. Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться, и только время покажет, каковы будут последствия боёв за Авдеевку для обеих сторон конфликта.