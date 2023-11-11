Украинские аналитики опасаются, что в ближайшее время посёлок может быть оставлен

Ситуация вокруг Авдеевки продолжает ухудшаться, ведь российские войска неустанно продвигаются вокруг города. Чтобы сохранить контроль над населённым пунктом и предотвратить окружение, генерал Тарнавский вынужден перебрасывать элитные подразделения на данный участок.

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По последним данным от украинских военных корреспондентов, российская армия сумела войти в населённый пункт Степное, расположенное на северо-западе от Авдеевки. На окраине села подразделения Вооруженных Сил России захватили несколько домов. Согласно прогнозам военных, российские части вероятно попытаются взять под полный контроль посёлок Степное в ближайшем будущем, основанием этому служит динамика и интенсивность боевых действий на данном направлении.

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Степное имеет большое значение для контроля над железнодорожной линией, которую российские войска перерезали на этой неделе. Кроме того, это также стратегически важный пункт для приближения к другим маршрутам снабжения украинского гарнизона в Авдеевке, находящихся в Бердычах и Орловке. Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться, и только время покажет, каковы будут последствия боёв за Авдеевку для обеих сторон конфликта.