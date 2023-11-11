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Zelikman
Аналитики Bloomberg считают, что в 2024 году биткоин достигнет своих исторических максимумов
По мнению экспертов, в следующем году ожидается большое количество позитивных для криптовалют событий

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  Согласно экспертам Bloomberg Intelligence, Биткойн-ETF должен быть одобрен Комиссией по Ценным Бумагам и Биржам Соединенных Штатов к 10 января. За последние четыре недели первая криптовалюта выросла почти на 40% на фоне все возрастающих спекуляций о неизбежном одобрении.

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  Не только биткоин, но и другие криптовалюты, такие как Terra, выросли на 66%, а внутренний токен FTX, FTT, увеличился на 79,8% в соответствии с данными CoinGecko. Криптовалюты также смогли извлечь преимущества из развивающихся экономических перспектив. С ростом акций и снижением доходности облигаций интерес к более рискованным активам, включая криптовалюту, увеличивается. 

  Биткоин пока что только на полпути восстановления своего популярного статуса, который он получил в 2021 году, достигнув пика около 69 000 долларов. Тем не менее, Мэтт Хоуган, директор по инвестициям Bitwise Asset Management, заявил, что хотя краткосрочные прогнозы криптовалютной сферы сложно сделать, долгосрочные перспективы этого цифрового актива выглядят оптимистичными.

  "Если посмотреть на следующий год, сложно не быть оптимистом относительно криптовалют и биткоинов", - сказал Хоуган. "Мы определенно достигнем новых исторических максимумов".

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  Так, отмечается, что в 2024 году произойдёт очередной халвинг биткоина, что должно будет в дальнейшем спровоцировать рост цены данного актива.

#майнинг #криптовалюта #рынок #биткион #халвинг #etf
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