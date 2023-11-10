Об этом журналистам заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх

Как сообщает американское издание "Bloomberg", из-за задержек с финансированием Соединенные Штаты вынуждены начать ограничивать военную помощь Украине, так как Пентагон остался лишь с 1 миллиардом долларов для пополнения запасов оружия, отправленного в эту страну.

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила журналистам: "Нам пришлось ограничить нашу поддержку Украины. Мы продолжим предоставлять помощь, но ее объем будет уменьшаться".

Запрос администрации Байдена на предоставление 61,4 миллиарда долларов чрезвычайной помощи Украине, который является частью пакета на 106 миллиардов долларов, включающего помощь Израилю и границе США и Мексики, ожидает одобрения Конгресса. Однако, республиканцы в Палате представителей пытаются разделить помощь между Украиной и Израилем, чего не поддерживает Белый дом.

Согласно заявлению Сингх, администрация Байдена также имеет возможность отправить на Украину вооружение на сумму до 4,9 миллиардов долларов, предоставленное другими полномочиями Конгресса. Сингх также отметила, что США уже потратили около 95% предыдущего финансирования Украины, что составило более 60 миллиардов долларов. Оставшийся 1 миллиард долларов является частью программы, позволяющей президенту Джо Байдену отправлять существующую американскую военную технику на Украину и заменять ее новыми поставками.

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Предупреждение Сингх является последним откликом администрации, которая неоднократно заявляла о своем стремлении обеспечить военную помощь силам президента Владимира Зеленского. В прошлом месяце контролер Пентагона предупредил, что возможная приостановка работы правительства позднее в этом месяце замедлит темпы замены запасов оружия, отправленных Украине.